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Минюст хочет наделить приставов правом взламывать двери

, 19:29 29

В случае одобрения законопроекта сотрудникам ФССП разрешат входить в помещение с боем для проверки газового оборудования или перепланировки.

Фото: РИА Новости / Владимир Корнев

В компетенцию судебных приставов могут добавить право взламывать дверь жилого помещения должника, чтобы проверить газовое оборудование или правомерность планировки, если жильцы препятствуют проникновению внутрь. Такие поправки в закон об исполнительном производстве внес Минюст, передает «Интерфакс».

В законопроекте указывается, что ломать дверь сотрудники ФССП могут лишь в присутствии понятых и при наличии судебного решения, выданного по заявлению Госжилнадзора и органа муниципального контроля. По мнению министерства, такая мера необходима, чтобы приставы своевременно выявляли угрозу для жизни или здоровья граждан из-за неисправности оборудования или разрушения дома после самовольной перепланировки.

Сначала жильцу предложат пустить в дом проверяющих в отведенный срок. В случае его отказа пристав вынесет новый срок и предупредит, что по его истечении сотрудники проникнут в помещение силой.

Ранее 5-tv.ru писал, что Минюст и ФССП изменят систему взыскания долгов с физических лиц. Должник будет обязан погасить задолженность до суда в течение 30 дней после уведомления взыскателем. А в реестр ФССП будут внесены ломбарды и управляющие компании ЖКХ.

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