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  4. Видео: По делу фальшивых медцентров проводятся обыски в Петербурге

Видео: По делу фальшивых медцентров проводятся обыски в Петербурге

, 21:18 Эфирная новость 50

Следственный комитет РФ по Петербургу возбудил 12 уголовных дел после того, как из-за действий банды мошенников пострадали не менее 200 жителей города.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Zamir Usmanov, 5-tv.ru

Сегодня в десятки частных медцентров по всему Петербургу пришли неожиданные посетители — бойцы СОБРа и следователи. Сотрудники уголовного розыска накрыли крупную даже по меркам мегаполиса сеть фиктивных медклиник.

Названия разные — «Ангельская медицина», «Королевская медицина», но хозяин один и суть бизнеса одна — люди без медицинского образования навязывали дорогостоящее лечение, чаще всего в кредит. Как выявить лжедокторов — узнал корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как сеть «больниц» в Петербурге годами обманывала пожилых пациентов.

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