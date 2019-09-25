Видео: По делу фальшивых медцентров проводятся обыски в Петербурге

Сегодня в десятки частных медцентров по всему Петербургу пришли неожиданные посетители — бойцы СОБРа и следователи. Сотрудники уголовного розыска накрыли крупную даже по меркам мегаполиса сеть фиктивных медклиник.

Названия разные — «Ангельская медицина», «Королевская медицина», но хозяин один и суть бизнеса одна — люди без медицинского образования навязывали дорогостоящее лечение, чаще всего в кредит. Как выявить лжедокторов — узнал корреспондент МИЦ «Известия» Сергей Лесков. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как сеть «больниц» в Петербурге годами обманывала пожилых пациентов.