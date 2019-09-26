Старые песни о главном. Часть уже без номера: Зеленский в ООН пошел по пути Порошенко

Владимир Зеленский в своем дебютном выступлении на Генассамблее ООН пошел по пути Порошенко. Тот на трибуну выносил паспорта. Зеленский привез пулю от пулемета. Смысл тот же — о войне с Россией. Поэтому больший интерес к намеченным переговорам с американским президентом.

Старые песни о главном для себя, Зеленский, правда, разбавил. Накануне, после успешной фотосессии с Трампом, он успел пригласить его к себе на Украину, правда, сделал это почему-то не лично.

А вот Трампу Конгресс готовит импичмент из-за якобы шантажа украинского лидера. Поэтому каждую деталь их общения рассматривают под микроскопом.

Вот например — почему Зеленский на шаг впереди стоит? И был ли шантаж.

Роман Ишмухаметов изучил рассекреченную стенограмму переговоров.