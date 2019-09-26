«Хочется постебаться!»: Глава Камчатки прокомментировал запуск несуществующей котельной

Губернатор Камчатки прокомментировал ситуацию с запуском несуществующей котельной в одном из поселков. Владимир Илюхин пояснил, что знает о ситуации в населенном пункте. А вот министра ЖКХ, который доложил о начале отопительного сезона, похоже, ждет непростая встреча с жителями села.

«Очень хочется постебаться по этому поводу тоже. Я точно знаю, что котельной в Средних Пахачах нет. Что имел в виду министр я обязательно у него поинтереуюсь. Он не был там точно. Думаю, сейчас побывает», — заявил глава региона.

Котельная, как выяснилось, не работает уже 20 лет, но министр ЖКХ отчитался, что ее отремонтировали. Сколько было потрачено из бюджета — не уточнил. Но после публикации этих кадров, выяснять, куда ушли деньги, видимо будут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему в регионах РФ вновь не успели подготовиться к отопительному сезону.