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  4. «Хочется постебаться!»: Глава Камчатки прокомментировал запуск несуществующей котельной

«Хочется постебаться!»: Глава Камчатки прокомментировал запуск несуществующей котельной

, 8:57 Эфирная новость 128

Руководитель региона пришел в шок от отчета регионального министра ЖКХ, который заявил об открытии не работающей уже 20 лет котельной в поселке Средние Пахачахи.

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Фото, видео: YouTube / Новости Камчатки - Кам 24, 5-tv.ru

Губернатор Камчатки прокомментировал ситуацию с запуском несуществующей котельной в одном из поселков. Владимир Илюхин пояснил, что знает о ситуации в населенном пункте. А вот министра ЖКХ, который доложил о начале отопительного сезона, похоже, ждет непростая встреча с жителями села.

«Очень хочется постебаться по этому поводу тоже. Я точно знаю, что котельной в Средних Пахачах нет. Что имел в виду министр я обязательно у него поинтереуюсь. Он не был там точно. Думаю, сейчас побывает», — заявил глава региона.

Котельная, как выяснилось, не работает уже 20 лет, но министр ЖКХ отчитался, что ее отремонтировали. Сколько было потрачено из бюджета — не уточнил. Но после публикации этих кадров, выяснять, куда ушли деньги, видимо будут сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему в регионах РФ вновь не успели подготовиться к отопительному сезону.

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