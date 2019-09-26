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«Принцесса»: Сестра Влада Топалова родила дочь от эстонского бизнесмена

, 8:00 Фото 351

Радостной новостью Алина поделилась с подписчиками в своем Instagram.

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Фото, видео: Instagram @alina_topalova

Сестра Влада Топалова 30-летняя владелица свадебного агентства Алина сообщила 25 сентября на своей странице в Instagram о том, что впервые стала матерью. Она опубликовала трогательное фото, на котором супруг Алины Томас Несон держит маленькую ручку новорожденной дочки.

«Добро пожаловать в мир, маленькая Тея. Мечта сбылась», — поделилась радостной новостью сестра Влада Топалова.

Малышка появилась на свет, как сообщила Алина, 22 сентября 2019 года. Одной из первых семью поздравила первая Солистка Большого театра Анна Тихомирова.

«Какие чудесные ноготочки! Алиночка, поздравляю от всего сердца!» — написала балерина.

Instagram @alina_topalova

К поздравлениям присоединилась и певица Саша Савельева, которая тоже не так давно стала мамой.

«Поздравляю! Ура! Здоровья!» — написала певица.

Поклонники также оставили в комментариях множество теплых слов Алине.

«Поздравляю вас, желаю здоровье и счастья малышке, а вам спокойных ночей»;

«По ручкам видно, что принцесса»;

«Поздравляю! Растите крепкими, здоровыми и самыми счастливыми», — пожелали фолловеры молодым родителям.

В конце июля 2019 года Алина Топалова и эстонский бизнесмен Томас Несон сыграли свадьбу в узком кругу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра Влада Топалова боялась не выйти замуж.

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