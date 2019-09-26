Видео: В Подмосковье родители спасли ребенка из горящей квартиры, а сами погибли

Очевидцы пожара в подмосковном Раменском запечатлели на видео трагедию, которая развернулась в многоквартирном доме. 24 сентября в помещении на пятом этаже загорелись вещи на площади пяти квадратных метров, уточняет ТАСС. На шокирующих кадрах видно, как не дождавшиеся спасателей родители спустили ребенка вниз на простынях. Шестилетний ребенок упал и получил ссадины, но остался жив. Сейчас его здоровью ничего не угрожает.

Затем погорельцы сами попытались спастись через окно. Очевидцы хором отговаривали их от такого шага, но пострадавшие оценили ситуацию по-своему. Глава семейства погиб на месте. Женщину же врачи до последнего пытались спасти. По словам очевидцев, спустя считанные минуты после трагедии пожарные прислонили к окну лестницу. Однако спасать было уже некого. Огонь в квартире потушен.

Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры пожара в хостеле на востоке Москвы с девятью пострадавшими.