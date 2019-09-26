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  4. В Кремле прокомментировали публикацию телефонного разговора Трампа и Зеленского

В Кремле прокомментировали публикацию телефонного разговора Трампа и Зеленского

, 16:48 72

25 сентября Белый дом обнародовал текст получасовой беседы глав государств.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Shealah Craighead

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам по поводу расшифровки телефонной беседы глав США и Украины, что это является внутренним делом двух стран, передает РИА Новости.

«Ничего не буду комментировать по этому поводу <…> Это исключительно внутреннее дело США и Украины, тем более, если это произошло по взаимной договоренности», — сообщил представитель Кремля.

Дмитрий Песков отметил, что в дипломатической практике такое явление как публикация полной записи телефонного или очного разговора очень редкое, до настоящего времени.

Администрация американского президента Дональда Трампа 25 сентября обнародовала текст получасового телефонного разговора с Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля 2019 года. Именно эта беседа стала поводом для объявления импичмента американскому президенту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский удивился обнародованию своих слов из разговора с Трампом.

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