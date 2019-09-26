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Психолог объяснил, почему мужчины боятся красивых женщин?

, 19:31 Эксклюзивное интервью 282

Психолог Ольга Титова рассказала, из-за чего красавицы не редко бывают одинокими.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Andrey Arkusha

Существует стереотип о том, что мужчины боятся красивых женщин. Психолог Ольга Титова в интервью 5-tv.ru рассказала, что же именно отпугивает представителей сильного пола в красотках.

Как правило, принимают и завоевывают красивых женщин уверенные в себе мужчины. Те, кто послабее, побаиваются красоток, потому что боятся услышать отказ.

«Боятся, потому что не уверены в собственной силе, и потому что наполнены комплексами», — заявила Ольга Титова.

Еще одна причина, по которой представители сильной половины человечества не знакомятся с красавицами, — это заблуждение о том, что все они несвободны. По мнению мужчин, красивая женщина не может быть одна, поэтому избегают ухаживаний.

Третий миф, почему мужчины не начинают общение с красавицей, — это то, что все привлекательные женщины предпочитают только богатых ухажеров. Мужчина со средним достатком, по его мнению, не сможет обеспечить все финансовые прихоти красавицы. Хотя далеко не правда, что красивых женщин в избраннике интересует исключительно материальная сторона.

«Бояться женщин не надо, к ним надо стремиться», — заключила психолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему девушки стали позже выходить замуж.

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