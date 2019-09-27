«Красавицы!» Сестра Пеговой удивила юзеров слишком большой схожестью с актрисой

Актриса Ирина Пегова порадовала поклонников семейным снимком с родной сестрой, которая, по ее словам, обычно является свидетелем всех взлетов и падений. Большинство пользователей тут же обратили внимание на то, как сильно женщины похожи.

«Ого! После съемок на репетицию! Татьяна, сестра, свидетель всех взлетов и падений!» — подписала снимок артистка.

Instagram @pegovairina

«Красавицы! Очень похожи!» — прокомментировал один из юзеров.

«Одно лицо!» — подтвердил другой.

«Бомбические красотки!» — не сдержался поклонник.

«Какие у вас глаза! Что у одной, что у другой! Утонуть можно!» — отметил пользователь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Пегова посетовала на то, что гримеры превратили ее перед спектаклем в «лохудру».