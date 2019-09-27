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  4. Двое детей погибли в пожаре под Самарой

Двое детей погибли в пожаре под Самарой

, 8:02 60

Возгорание произошло в квартире в городе Чапаевск.

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/reativ Studio Heinemann

Тела двоих детей спасатели обнаружили на месте пожара в квартире на Короткой улице в городе Чапаевск Самарской области.

Как стало известно 5-tv.ru, сообщение о возгорание поступило в экстренные службы в четверг, 27 сентября.

Общая площадь составила 15 квадратных метров. Информации о возрасте погибших и их личности пока не сообщается, а так же о том, где были взрослые в это время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о серьезном пожаре в административном здании в Иркутске. Трехэтажный деревянный дом был полностью охвачен пламенем. Обрушились третий и второй этажи.

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