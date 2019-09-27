В Домодедове водитель сбил мать с ребенком на пешеходном переходе, девочка погибла

Водитель грузовика в подмосковном Домодедове сбил мать с ребенком на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Гагарина в пятницу, 27 сентября. В результате происшествия скончалась семилетняя девочка. Ее мать госпитализирована с травмами различной степени тяжести в городскую больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

«На словах, шли по пешеходному переходу, там такой поворот на улице Гагарина, она говорит: „Вылетел, она говорит, даже ничего не успела сделать“. Сестру сбили, вот у нее рентген сделали: то ли нога сломана, то ли бедро. У маленькой голова вся разбита, ручки, ножки — сразу смерть», — рассказала сестра пострадавшей женщины Анжелина Марченко в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, погибшая девочка была единственным ребенком в семье.

Водитель автомобиля задержан. По факту инцидента возбуждено уголовное дело в соответствии с третьей частью 264 статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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