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В Домодедове водитель сбил мать с ребенком на пешеходном переходе, девочка погибла

, 10:59 Эксклюзивное интервью 191

ДТП произошло на улице Гагарина в пятницу, 27 сентября.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Nikolay Gyngazov

Водитель грузовика в подмосковном Домодедове сбил мать с ребенком на пешеходном переходе. ДТП произошло на улице Гагарина в пятницу, 27 сентября. В результате происшествия скончалась семилетняя девочка. Ее мать госпитализирована с травмами различной степени тяжести в городскую больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

«На словах, шли по пешеходному переходу, там такой поворот на улице Гагарина, она говорит: „Вылетел, она говорит, даже ничего не успела сделать“. Сестру сбили, вот у нее рентген сделали: то ли нога сломана, то ли бедро. У маленькой голова вся разбита, ручки, ножки — сразу смерть», — рассказала сестра пострадавшей женщины Анжелина Марченко в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, погибшая девочка была единственным ребенком в семье.

Водитель автомобиля задержан. По факту инцидента возбуждено уголовное дело в соответствии с третьей частью 264 статьи «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что массовая авария с участием автобуса произошла на юго-востоке Москвы 14 сентября

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Гороскоп на 27 сентября: Девы, если не сейчас, то когда?!

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