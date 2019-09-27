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  4. Ветерана Великой Отечественной войны и его супругу убили в Рязани

Ветерана Великой Отечественной войны и его супругу убили в Рязани

, 19:07 86

По неподтвержденной информации, погибший — участник обороны Ленинграда, посвятивший 30 лет службе в Вооруженных силах.

Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков

Ветеран Великой Отечественной войны и его супруга найдены в своей квартире в Рязани с признаками насильственной смерти. Как сообщается в пятницу, 27 сентября, на сайте регионального СКР, возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух лиц».

Отмечается, что мужчина и женщина были 1928 и 1930 годов рождения, соответственно. Их тела были обнаружены накануне вечером.

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску причастных к преступлению. Проверяют различные версии, в том числе связанные с корыстным мотивом.

По данным MK.RU, убитый — Павел Макеев, уроженец Ленинграда, участвовавший в героической обороне города на Неве. Закончил Алма-Атинское военно-десантное училище. Более 30 лет служил в Вооруженных силах.

Имеет восемь медалей: «За оборону Ленинграда», «За безупречную службу» I–III степени, «За воинскую доблесть». Является Ветераном Вооруженных сил СССР. После демобилизации активно занимался патриотическим воспитанием молодежи в учебных заведениях Рязани и области.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что преступники убили ветерана Великой Отечественной войны из-за 20 тысяч рублей в Ставропольском крае.

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