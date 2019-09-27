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  4. МВД готовит законопроект о защите чести полицейских в интернете

МВД готовит законопроект о защите чести полицейских в интернете

, 21:41 15

Поправки в законе избавят сотрудников полиции от клеветы и сведений порочащего характера, распространяемых в сети.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

В МВД России разрабатывается законопроект, который защитит сотрудников ведомства от порочащих сведений и клеветы в сети, пишет «Экономика сегодня».

Поправки в законы «О полиции» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» планируют внести до начала 2020 года. Документ должен будет защитить полицейских от информации порочащего характера и сведений, дискредитирующих ведомство в глазах общественности. Законопроект также убережет сотрудников полиции от недостоверных сообщений об их деятельности.

Злоумышленников в интернете планируется привлекать к административной ответственности и наказывать штрафами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД России поддержало ужесточение наказания за превышение скорости.

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