МВД готовит законопроект о защите чести полицейских в интернете

В МВД России разрабатывается законопроект, который защитит сотрудников ведомства от порочащих сведений и клеветы в сети, пишет «Экономика сегодня».

Поправки в законы «О полиции» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации» планируют внести до начала 2020 года. Документ должен будет защитить полицейских от информации порочащего характера и сведений, дискредитирующих ведомство в глазах общественности. Законопроект также убережет сотрудников полиции от недостоверных сообщений об их деятельности.

Злоумышленников в интернете планируется привлекать к административной ответственности и наказывать штрафами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МВД России поддержало ужесточение наказания за превышение скорости.