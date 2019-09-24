Житель Москвы покончил с собой, прожив три недели с телом умершей супруги. Страшная трагедия разыгралась в одном из домов по улице Липецкая в московском Бирюлево. Тревогу забили соседи семейной пары, когда из их квартиры по подъезду начал распространяться неприятный запах.

Как стало известно 5-tv.ru, 23 сентября после того, как была вскрыта дверь, в жилище были обнаружены тела 62-летнего мужчины и 58-летней женщины. Следователи установили, что хозяин квартиры три недели проживал в помещении вместе с телом умершей супруги. Предположительно, мужчина так и не смог прийти в себя после смерти близкого человека и свел счеты с жизнью.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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