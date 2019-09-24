  1. Пятый канал
  4. Житель Москвы покончил с собой, прожив три недели с телом умершей супруги

Житель Москвы покончил с собой, прожив три недели с телом умершей супруги

, 18:23 15

Тревогу забили соседи семейной пары, когда из их квартиры стал распространяться неприятный запах.

Фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова

Житель Москвы покончил с собой, прожив три недели с телом умершей супруги. Страшная трагедия разыгралась в одном из домов по улице Липецкая в московском Бирюлево. Тревогу забили соседи семейной пары, когда из их квартиры по подъезду начал распространяться неприятный запах.

Как стало известно 5-tv.ru, 23 сентября после того, как была вскрыта дверь, в жилище были обнаружены тела 62-летнего мужчины и 58-летней женщины. Следователи установили, что хозяин квартиры три недели проживал в помещении вместе с телом умершей супруги. Предположительно, мужчина так и не смог прийти в себя после смерти близкого человека и свел счеты с жизнью.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверку. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге в мусорной куче нашли останки обгоревших тел.

Читайте также

Видео с места столкновения трамвая с автобусом в Нижнем Новгороде

Видео: Координатор проекта «Трезвая Россия» показал, как катается по «выделенке» в Москве
+7° Днём +8°
Ночью +2°
63.71
-0.24 70.02
-0.26
Гороскоп на 24 сентября: держите глаза и уши открытыми, Тельцы!

Последние новости

18:27
Видео: Масштабные лесные пожары терзают Индонезию
18:23
Житель Москвы покончил с собой, прожив три недели с телом умершей супруги
18:17
«Исхудавшие руки»: Анна Хилькевич продолжает троллить пользователей соцсетей
17:59
Заместитель худрука МХТ Вадим Верник рассказал о самочувствии Сергея Женовача
17:48
«Как вы смеете?»: 16-летняя экоактивистка произнесла обличительную речь в ООН
17:43
Видео с места столкновения трамвая с автобусом в Нижнем Новгороде

Сейчас читают

Разбивший голову в аэропорту Ростова-на-Дону актер Сергей Гармаш был пьян
«С корабля на бал»: Влад Соколовский празднует день рождения
В Петербурге в мусорной куче нашли останки обгоревших тел

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев