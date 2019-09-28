Сентябрьское Новолуние: что можно и что нельзя делать 28 числа?

Новолуние считается временем перемен и обновления. Обычно астрологи рекомендуют подобные дни проводить в приятных заботах, но не сегодня. 28 сентября Новая Луна спутает карты многим — эти сутки будут далеко непростыми.

В этот день Луна вступает в аспект с Марсом и поэтому без предупреждений здесь не обойтись.

Что нельзя делать 28 сентября:

В новолуние лучше не спорить. Отложите разногласия на другое время. Негативная энергетика витает в воздухе и поэтому не стоит провоцировать разного рода обострения. По возможности избегайте конфликтов и скользких тем.

Все привыкли считать, что Новая Луна — это новое дело. 28 сентября не стоит проявлять героизм и стараться свернуть горы. В этот день необходимо завершить начатое, нежели планировать что-то новое. Огненный Марс и сброс к нулю лунной энергетики — эти два аспекта могут подтолкнуть вас на выполнение амбициозных задач, которые окажутся не по силам. Займитесь лучше бытовыми вопросами — уборка, стирка, общение и учеба.

В это Новолуние нельзя пренебрежительно относиться к деньгам и сорить ими. Особенно, если вы делаете это для того, чтобы произвести впечатление благополучного человека. Те, кто действительно твердо стоит на ногах в финансовом плане, могут занять благотворительностью, вкладывать деньги на будущее и делать подарки.

Что можно делать 28 сентября:

В сентябрьское Новолуние можете смело посвятить время отдыху. Причем если недостаточно сил для активного досуга, то преспокойно устройтесь на диване перед телевизором или почитайте любимую книгу. Главное — не переусердствуйте и не ругайте себя за пассивный отдых. Люди с ослабленной энергетикой просто обязаны выспаться и поднабраться сил.

Те, кто давно собирался заняться собой, например, похудеть — устройте разгрузочный день. Откажитесь от сладкого и вредных привычек. Подобные моменты в период Новой Луны всегда оказываются кстати.

Выбросите мусор! Не только из ведра, но и из собственных мыслей. Своеобразная гигиена сознания поможет отделить полезную привязанность от токсичных отношений. Поройтесь в шкафу и избавьтесь от вещей, которые больше не наденете.