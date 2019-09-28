Сильная женщина: пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста

В сети бурно обсуждают видео инцидента с участием пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского Юлии Мендель.

На кадрах опубликованных в социальной сети видно, как к некоему зданию подъезжает глава государства, выйдя из автомобиля он о чем-то мило шутит со своим помощником Богданом. На крыльце их ожидают представители прессы.

Зеленский и Богдан начинают подниматься по ступенькам крыльца, как тут же Юлия Мендель бросается на корреспондента Сергея Андрушко, пытающегося задать вопрос президенту. Особо примечателен тот факт, что весовая категория не в пользу хрупкой и маленькой Мендель. Но похоже, что Юлия готова грудью защищать от назойливой и возможно неудобной прессы своего начальника.

Пользователи сети не оценили женского героизма и выступили с резкой критикой официального спикера офиса президента.

«Придворный пес»;

«Противно на такое смотреть»;

«…коня на скаку остановит, в горящую избу войдет… " — все заради ЗЕ)))»;

«Искусство морального духа», — написали фоловеры.

Им вторит и украинский журналист Михаил Ткач.

«Кто может объяснить, в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное поведение в тот момент, когда свои вопросы хочет задать журналист? Это как называется? Свобода слова?! Вы (Владимир Зеленский — Прим.ред.) там в США о новой стране говорите сейчас? Ну, так вот Вам пара скринов из «новой страны», — резко высказался журналист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жена Владимира Зеленского пришла на обед первых леди в рамках 74-й Генассамблеи ООН в жилетке на голое тело.