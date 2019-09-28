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  4. Мадуро рассказал о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

Мадуро рассказал о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов

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Глава государства пояснил, что произошла смена тех, кто прилетал в начале года.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marcos Salgado, William Volcov, Olga Sokolova, Nicolas Economou

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в его страну прибыли несколько дней назад два самолета с российскими военными специалистами.

«Президент Путин подтвердил всю свою политическую, дипломатическую и военную поддержку для Венесуэлы и мира. Поддержка пришла несколько дней назад. Приземлились два самолета с персоналом комиссии по военно-технической поддержке», — цитирует главу государства РИА Новости.

Он добавил, что прибыла новая команда, которая сменила тех, что прилетели в начале 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Николас Мадуро поприветствовал жителей страны в видеообращении с Красной площади. Мадуро поблагодарил Владимира Путина за теплый прием и передал привет своим сторонникам в Латинской Америке.

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