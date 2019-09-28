Стала известна причина смерти Марка Захарова. Режиссер и художественный руководитель «Ленкома» ушел из жизни после продолжительной болезни. По информации 5-tv.ru, за последние несколько месяцев Марк Захаров два раза попадал в больницу с воспалением легких.

В конце августа у легендарного режиссера возникли проблемы со здоровьем и он обратился к врачам. Тогда у него началась тяжелая одышка. Медики диагностировали у Захарова воспаление легких. Его состояние оценивалось как тяжелое.

18 сентября режиссер снова попал в больницу. И находился там до самой смерти. По данным 5-tv.ru, у Марка Захарова была двухсторонняя внебольничная пневмония. Умер знаменитый режиссер в результате осложнений. Утром в субботу у него остановилось сердце.

Марк Захаров поставил множество спектаклей и снял десятки самых известных российских фильмов. Среди них «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхаузен». Они принесли Захарову славу как режиссеру кино. Кроме того, он заслужил высокую оценку в театральном искусстве благодаря таким спектаклям, как «Юнона и Авось», «Женитьба», «Пер Гюнт», «Вишневый сад», «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что новость о смерти режиссера подтвердил директор «Ленкома» Марк Варшавер.