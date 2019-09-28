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Рудольф Фурманов связал смерть Марка Захарова с днем рождения его друга Георгия Товстоногова

, 15:14 Эксклюзивное интервью 70

Директор Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова прокомментировал трагедию. Режиссера Марка Захарова не стало в субботу, 28 сентября.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Умер Марк Захаров 13

Коллеги и поклонники скорбят в связи со смертью знаменитого российского режиссера и художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова. Вместе с уходом из жизни деятеля искусства завершилась отдельная эпоха отечественного кинематографа. Новость о трагедии стала настоящим потрясением для всего мира театра и кино.

В интервью 5-tv.ru известие о смерти своего коллеги прокомментировал российский театральный режиссер, директор Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова Рудольф Фурманов.

«Как все в жизни переплетено! Сегодня день рождения Георгия Александровича Товстоногова, сегодня премьера в БДТ спектакля „Палачи“ с участием Олега Басилашвили, которого неоднократно приглашал в свой театр Марк Захаров <.> и одновременно смерть Марка Анатольевича. Вот так в жизни все переплетено в слове „театр“, — театральные судьбы!», — отметил деятель искусства.

По словам Фурманова, Захаров в последнее время плохо себя чувствовал, однако не собирался бросать творческую деятельность. Он был волевым человеком и в любом деле шел до конца.

«Это был человек волевой, он не был мягким, это был интеллигентный волевой человек», — рассказал режиссер.

Театральный деятель признался, что до сих пор не может поверить, что Марка Захарова не стало. Не так давно он с ним общался, обсуждал искусство, и вдруг неожиданно жизнь гениального режиссера оборвалась.

«Мне даже трудно представить, что нет Захарова. <.> У него были заслуги перед отечеством первой степени. <.> Он стал Героем труда», — вспомнил Фурманов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о причине смерти Марка Захарова.

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Умер Марк Захаров 13
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