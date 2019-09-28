«Скорбит вся страна»: Бортко и Шахназаров о смерти Марка Захарова

Смерть российского режиссера и художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова стала потрясением для всех, кто был знаком с творчеством деятеля искусства. Свои соболезнования в связи с трагедией выразили многие коллеги Захарова и звезды шоу-бизнеса.

В интервью 5-tv.ru известие о смерти легендарного режиссера прокомментировали советские и российские кинодеятели Карен Шахназаров и Владимир Бортко.

По словам Шахназарова, Захаров был уникальным человеком. За свою жизнь он работал не только в театре, но и в кино и сумел освоить две сферы деятельности одинаково успешно. Наследие, которое режиссер подарил последующим поколениям — бесценно, уверен кинодеятель.

«Марк Анатольевич — это, я считаю, вообще уникальное явление в культурной жизни страны и в какой-то степени и мира. <.> Он — отдельная страница в истории русского, советского театра. В этом смысле его уникальность. Потеря огромная, конечно, для нашей культуры. <.> Его наследие настолько огромное, что оно будет питать нашу культуру десятилетиями», — отметил Шахназарова.

В свою очередь, Владимир Бортко подчеркнул, что Захаров был очень талантливым человеком и его смерть является большой утратой не только для мира театра и кино, но и для всей страны в целом.

«Талантливых людей вообще мало в природе, так устроена. Такого уровня талантов меньше во много-много раз. И в каждой стране или в каждое время они бывают. Из этого надо исходить, оценивая потерю, которую понесли мы все. <.> Этого было очень мало на свете. Мы скорбим очень сильно, и я не сомневаюсь, что со мной скорбит вся страна», — поделился режиссер.

Ранее 5-tv.ru сообщал причину смерти Марка Захарова.