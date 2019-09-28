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  4. Фото: Меган Маркл посетила место зверского убийства студентки в ЮАР

Фото: Меган Маркл посетила место зверского убийства студентки в ЮАР

, 21:18 Фото 67

19-летняя девушка была изнасилована и убита на почте в Кейптауне в августе 2019-го.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © PPE/face to face, Instagram @sussexroyal

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл во время официальной поездки с мужем и четырехмесячным сыном в ЮАР посетила место потрясшего ее зверского убийства 19-летней студентки Уинене Мрветян.

Трагедия случилась в Кейптауне около месяца назад — 24 сентября девушка была изнасилована и убита в почтовом отделении. Этот случай вызвал протесты и акции против насилия в отношение женщин.

Instagram @sussexroyal

Как сообщается в официальном аккаунте герцога и герцогини Сассекских в Instagram, представители королевской семьи внимательно следили за ситуацией на расстоянии, а приехав в страну, Меган побеседовала с матерью погибшей девушки и выразила ей соболезнования. А теперь захотела лично посетить место гибели Уинене, ставшее местом паломничества. Герцогиня Сассекская, как и многие до нее, повязала в знак солидарности цветную ленточку на ограду у почтового офиса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принц Гарри и Меган Маркл впервые взяли с собой на официальное мероприятие четырехмесячного сына Арчи. Мальчик встретился с архиепископом Кейптауна, нобелевским лауреатом Десмондом Туту и его семьей.

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