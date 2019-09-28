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Видео: Поклонники Марка Захарова несут цветы к театру «Ленком»

, 16:38 Эксклюзивное видео 63

Легендарный режиссер ушел из жизни в субботу, 28 сентября. Ему было 85 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе, 5-tv.ru

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Поклонники режиссера Марка Захарова массово несут цветы к Московскому государственному театру «Ленком». В субботу, 28 сентября, Захарова не стало. Он скончался на 86-м году жизни в одной из московских больниц.

Предварительной причиной его смерти стала продолжительная болезнь. За последние несколько месяцев режиссер два раза попадал в больницу с воспалением легких, что могло спровоцировать двухстороннюю пневмонию.

Также на эксклюзивных кадрах 5-tv.ru видно, что в фойе «Ленкома» установлена траурная тумба с фотографией Марка Захарова, свечой и розами. Именно к ней подходят поклонники, чтобы почтить память легендарного режиссера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата, время и формат церемонии будут названы позднее.

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