Видео: Поклонники Марка Захарова несут цветы к театру «Ленком»

Поклонники режиссера Марка Захарова массово несут цветы к Московскому государственному театру «Ленком». В субботу, 28 сентября, Захарова не стало. Он скончался на 86-м году жизни в одной из московских больниц.

Предварительной причиной его смерти стала продолжительная болезнь. За последние несколько месяцев режиссер два раза попадал в больницу с воспалением легких, что могло спровоцировать двухстороннюю пневмонию.

Также на эксклюзивных кадрах 5-tv.ru видно, что в фойе «Ленкома» установлена траурная тумба с фотографией Марка Захарова, свечой и розами. Именно к ней подходят поклонники, чтобы почтить память легендарного режиссера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата, время и формат церемонии будут названы позднее.