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  4. Режиссера Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

Режиссера Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище

, 13:23 108

Легендарный режиссер скончался утром в субботу, 28 сентября, в возрасте 85 лет.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович

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Известного российского режиссера, снявшего десятки популярных советских и российских фильмов Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свой источник из окружения деятеля искусства.

«Марка Анатольевича похоронят на Новодевичьем кладбище. Решение принято», — отметил осведомитель агентства.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что режиссер и художественный руководитель «Ленкома» ушел из жизни в субботу, 28 сентября, после продолжительной болезни. За последние несколько месяцев Марк Захаров два раза попадал в больницу.

В конце сентября режиссер снова попал в больницу. И находился там до самой смерти. По данным 5-tv.ru, причиной смерти Марка Захарова стала двухсторонняя внебольничная пневмония. Умер знаменитый режиссер в результате осложнений. Утром в субботу у него остановилось сердце.

Марк Захаров поставил множество спектаклей и снял десятки самых известных российских фильмов. Среди них «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхаузен». Они принесли Захарову славу как режиссеру кино. Кроме того, он заслужил высокую оценку в театральном искусстве благодаря таким спектаклям, как «Юнона и Авось», «Женитьба», «Пер Гюнт», «Вишневый сад», «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

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