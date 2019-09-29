«Папа может все»: Тимати покорил фанаток катанием на доске с дочерью

Рэпер Тимати покорил подписчиц в Instagram совместным катанием с пятилетней дочерью Алисой на доске для серфинга. По мнению фанаток, музыкант является «большим молодцом», поскольку уделяет девочке очень много внимания.

«Восхищаюсь вами!» — призналась одна из поклонниц.

«Да уж, папа может все», — добавила другая.

Также не осталась незамеченной и физическая подготовка рэпера.

«Мужик!» — не сдержался юзер.

«С таким сильным папой ничего не страшно! Папа может все», — отметил подписчик.

Между тем в самое ближайшее время Тимати снова станет отцом. Его возлюбленная Анастасия Решетова находится на крайних сроках беременности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько музыкант заработал в 2018 году, оказавшись на 17 месте рейтинга Forbes.