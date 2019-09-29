Сын Шварценеггера красуется в советской милицейской шинели из «Красной жары»

Пользователи рунета буквально завалили комментариями Instagram «вечного терминатора» Арнольда Шварценеггера, который разместил совместную фотографию с сыном Кристофером.
На снимке отец и его 22-летний отпрыск стоят на фоне заснеженного леса. «Железный Арни» одет в шубу, а на голове красуется ковбойская шляпа.
Но вот именно образ молодого человека и привлек внимание россиян. Дело в том, что на Кристофере надета шинель советского милиционера — как раз та, в которой его отец и предстал в образе капитана в знаменитом боевике времен холодной войны «Красная жара».
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Среди сотен поздравлений на английском языке в адрес именинника в комментариях завязалась и бурная дискуссия на русском относительно милицейской шинели.
«У офицеров школ милиции были точно такие же нарукавные нашивки. И он полковник, раз уж на то пошло», — авторитетно заметил один из пользователей рунета.
«Товарищ полковник Шварценеггер Кристофер Арнольдович! Это мощно», — пошутил другой.
«По стопам папы в „Красной жаре“. Ментом стал», — заметил третий.
«Вот и остался реквизит», — иронизирует еще один.
В целом россияне позитивно отнеслись к такой «реинкарнации» советской милицейской формы на просторах Калифорнии и назвали кумира юности «супер-папой».
«Железный Арни» посетит Петербург уже в начале октября — он станет хедлайнером Synergy Global Forum, на котором предприниматели, топ-менеджеры, специалисты различных сфер деятельности будут делиться секретами своего успеха.