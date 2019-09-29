Сын Шварценеггера красуется в советской милицейской шинели из «Красной жары»

Пользователи рунета буквально завалили комментариями Instagram «вечного терминатора» Арнольда Шварценеггера, который разместил совместную фотографию с сыном Кристофером.

На снимке отец и его 22-летний отпрыск стоят на фоне заснеженного леса. «Железный Арни» одет в шубу, а на голове красуется ковбойская шляпа.

Но вот именно образ молодого человека и привлек внимание россиян. Дело в том, что на Кристофере надета шинель советского милиционера — как раз та, в которой его отец и предстал в образе капитана в знаменитом боевике времен холодной войны «Красная жара».

« С днем ​​рождения, Кристофер, сокровище мое! Какое счастье было наблюдать, как ты растешь, а сейчас ты заставляешь меня гордиться тобой каждый день. Не могу дождаться, чтобы увидеть, кем ты стал », — подписал Шварценеггер снимок.

Instagram @schwarzenegger

Среди сотен поздравлений на английском языке в адрес именинника в комментариях завязалась и бурная дискуссия на русском относительно милицейской шинели.

«У офицеров школ милиции были точно такие же нарукавные нашивки. И он полковник, раз уж на то пошло», — авторитетно заметил один из пользователей рунета.

«Товарищ полковник Шварценеггер Кристофер Арнольдович! Это мощно», — пошутил другой.

«По стопам папы в „Красной жаре“. Ментом стал», — заметил третий.

«Вот и остался реквизит», — иронизирует еще один.

В целом россияне позитивно отнеслись к такой «реинкарнации» советской милицейской формы на просторах Калифорнии и назвали кумира юности «супер-папой».

«Железный Арни» посетит Петербург уже в начале октября — он станет хедлайнером Synergy Global Forum, на котором предприниматели, топ-менеджеры, специалисты различных сфер деятельности будут делиться секретами своего успеха.