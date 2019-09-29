Брат солиста Backstreet Boys Ника Картера сделал на лице тату с Рианной

Брат солиста Backstreet Boys Ника Картера Аарон набил на своем лице портрет Рианны. 31-летний актер и певец использовал в основе татуировки изображение знаменитости с обложки журнала GQ 2013 года, где она предстала в образе Медузы Горгоны.

Селфи, на котором виден результат работы мастера, Аарон Картер поделился со своими подписчиками.

«Я самая крупная фигура в музыкальном мире в настоящий момент. Меня нельзя игнорировать», — написал Аарон Картер под публикацией.

Instagram @aaroncarter

Аарон Картер прославился в качестве хип-хоп исполнителя после того, как в девять лет выпустил свой дебютный альбом, который в последствии был продан миллионным тиражом. Его следующие два диска стали платиновыми. Позднее он даже гастролировал с вместе с братом с Backstreet Boys и был частым гостем на канале Nickelodeon.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что брат солиста Backstreet Boys Ника Картера хочет убить его беременную жену. Аарон Картер вот уже несколько месяцев преследует супругу музыканта.