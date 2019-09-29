Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

Немецкий журнал Der Spiegel обвинил президента Украины Владимира Зеленского в оскорблении федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Как пишет издание, лидер Незалежной нанес оскорбление в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом, согласившись с его изречением.

Во время общения президент США заявил, что Ангела Меркель «много говорит, но мало делает». Владимир Зеленский ответил: «Вы правы даже не на 100, а на все 1000 процентов».

Der Spiegel подчеркнул, что слова украинского президента спровоцировали недовольство в Берлине, так как дипломатические заслуги канцлера Германии лидеры двух стран не отметили.

« В первую очередь, именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта », — цитирует лидера фракции СДПГ в бундестаге Рольфа Мютцениха РИА Новости.

Стоит отметить, что опубликованная стенограмма беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского не была предназначена для широких масс. Следовательно, к высказываниям лидеров США и Украины стоит относиться серьезно.

В материале немецкого журнала говорится, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник вынужден стараться «склеить осколки». По словам дипломата, Владимир Зеленский ценит «огромное личное участие канцлера Германии».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста.