  1. Пятый канал
  4. Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель

, 10:27 Видео 137

Издание подчеркнуло, что дипломатические заслуги федерального канцлера Германии не были отмечены в ходе телефонного разговора украинского лидера со своим коллегой Дональдом Трампом.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Sergii Kharchenko

Немецкий журнал Der Spiegel обвинил президента Украины Владимира Зеленского в оскорблении федерального канцлера Германии Ангелы Меркель. Как пишет издание, лидер Незалежной нанес оскорбление в ходе телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом, согласившись с его изречением.

Во время общения президент США заявил, что Ангела Меркель «много говорит, но мало делает». Владимир Зеленский ответил: «Вы правы даже не на 100, а на все 1000 процентов».

Der Spiegel подчеркнул, что слова украинского президента спровоцировали недовольство в Берлине, так как дипломатические заслуги канцлера Германии лидеры двух стран не отметили.

«В первую очередь, именно канцлер Германии и бывший тогда министром иностранных дел Штайнмайер сделали все для того, чтобы регион не превратился в очаг военного конфликта», — цитирует лидера фракции СДПГ в бундестаге Рольфа Мютцениха РИА Новости.

Стоит отметить, что опубликованная стенограмма беседы Дональда Трампа и Владимира Зеленского не была предназначена для широких масс. Следовательно, к высказываниям лидеров США и Украины стоит относиться серьезно.

В материале немецкого журнала говорится, что посол Украины в Берлине Андрей Мельник вынужден стараться «склеить осколки». По словам дипломата, Владимир Зеленский ценит «огромное личное участие канцлера Германии».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь Зеленского грубо оттолкнула журналиста.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.42
0.13 70.32
-0.06
Гороскоп на 29 сентября: Овны, перестаньте себя грызть!

Последние новости

11:22
Видео: Во Владивостоке празднуют День тигра
11:07
Как ООН стала Организацией «разъединенных» наций
10:43
«Первые две недели не выходил из дома»: Лазарев рассказал о воспитании сына
10:27
Der Spiegel обвинил Зеленского в оскорблении Меркель
10:12
Брат солиста Backstreet Boys Ника Картера сделал на лице тату с Рианной
9:56
Не менее 30 человек погибли при землетрясении в Индонезии

Сейчас читают

«Такая лапочка!»: Годовалая дочурка Леры Кудрявцевой умиляет своей смышленостью
«Шедевр!»: Рисунок полностью обнаженной Анфисы Чеховой взорвал сеть
«Мне без разницы»: Волочкова грозится вновь отключить комментарии в Instagram

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев