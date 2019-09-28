Ушел из жизни режиссер Марк Захаров
Он скончался в субботу, 28 сентября, на 86-м году жизни.
Фото: РИА Новости / Илья Питалев
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