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  4. Ушел из жизни режиссер Марк Захаров

Ушел из жизни режиссер Марк Захаров

, 12:19 75

Он скончался в субботу, 28 сентября, на 86-м году жизни.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

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