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Стали известны дата и время прощания с легендарным Марком Захаровым

, 17:00 Видео 51

Народный артист СССР, художественный руководитель театра «Ленком» ушел из жизни в Москве в субботу, 28 сентября, в возрасте 85 лет.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Прощание с легендой советского кино Марком Захаровым начнется в 10 утра во вторник, 1 октября, в театре «Ленком», в котором он был художественным руководителем. Об этом сообщает РИА Новости. Похоронят знаменитого режиссера на Новодевичьем кладбище.

«Мы прощаемся с Марком Анатольевичем во вторник, 1 октября. Прощание начнется в 10 утра. Все будет происходить на основной сцене театра „Ленком“. А в 2 часа мы отправляемся на Новодевичье кладбище, где он будет похоронен рядом с могилами Говорухина, Табакова, Броневого», — заявил директор «Ленкома» Марк Варшавер.

Легендарный режиссер ушел из жизни в субботу, 28 сентября. Ему было 85 лет. По информации 5-tv.ru, причиной его смерти стала продолжительная болезнь. За последние несколько месяцев режиссер два раза попадал в больницу с воспалением легких, что могло спровоцировать двухстороннюю пневмонию.

Марк Захаров поставил множество спектаклей, и снял десятки самых известных российских фильмов. Среди них «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхаузен». Они принесли Захарову славу как режиссеру кино. Кроме того, он заслужил высокую оценку в театральном искусстве благодаря таким спектаклям, как «Юнона и Авось», «Женитьба», «Пер Гюнт», «Вишневый сад», «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

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