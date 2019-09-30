«Не жрать»: Киркоров рассказал, как ему удалось похудеть на 30 килограммов

Король российской эстрады Филипп Киркоров в эфире передачи на федеральном телеканале раскрыл секрет своего похудения. Певец рассказал, что сбросить 30 килограммов ему помогла строгая диета. Артист заявил, что придерживается принципа легендарной балерины.
Поп-король добавил, что полностью отказался от сладкого и газированных напитков, а также практикует кратковременное голодание продолжительностью в 16–18 часов. Артист признался, что «не заедает» стресс, снять напряжение ему помогает шоппинг.
К началу лета король российской эстрады сбросил 12 килограммов, а к осени уже 30. Однако певца заподозрили в лукавстве, ведь от резкого сброса веса может обвиснуть кожа, но Киркоров лишь отшутился, услышав вопрос о липосакции.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дидье Маруани подал иск к Филиппу Киркорову на 15 миллионов рублей.