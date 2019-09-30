«Не жрать»: Киркоров рассказал, как ему удалось похудеть на 30 килограммов

Король российской эстрады Филипп Киркоров в эфире передачи на федеральном телеканале раскрыл секрет своего похудения. Певец рассказал, что сбросить 30 килограммов ему помогла строгая диета. Артист заявил, что придерживается принципа легендарной балерины.

«Не жрать. Это диета Майи Плисецкой» , —отметил Филипп Киркоров.

Поп-король добавил, что полностью отказался от сладкого и газированных напитков, а также практикует кратковременное голодание продолжительностью в 16–18 часов. Артист признался, что «не заедает» стресс, снять напряжение ему помогает шоппинг.

К началу лета король российской эстрады сбросил 12 килограммов, а к осени уже 30. Однако певца заподозрили в лукавстве, ведь от резкого сброса веса может обвиснуть кожа, но Киркоров лишь отшутился, услышав вопрос о липосакции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дидье Маруани подал иск к Филиппу Киркорову на 15 миллионов рублей.