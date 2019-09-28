«Ушло сердце нашего театра»: Инна Чурикова рассказала о дружбе с Марком Захаровым

Огромная потеря для всей российской культуры. Так говорят про уход из жизни режиссера Марка Захарова деятели искусства, которые работали и дружили с народным артистом СССР. Народный артист СССР, худрук и главный режиссер московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался в субботу, 28 сентября, в московской больнице в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Причиной смерти стала остановка сердца на фоне череды воспалений легких.

Новость о трагедии стала настоящим потрясением для всего мира театра и кино. Коллеги и поклонники скорбят в связи со смертью знаменитого российского режиссера и художественного руководителя театра «Ленком» Марка Захарова. Вместе с уходом из жизни деятеля искусства завершилась отдельная эпоха отечественного кинематографа, говорят десятки известных людей по всей стране.

В интервью 5-tv.ru народная артистка СССР Инна Чурикова рассказала, каким запомнит Марка Захарова, с которым работала много лет. Актеры театра «Ленком» Николай Караченцов и Инна Чурикова именно благодаря спектаклю «Тиль», поставленному Марком Захаровым в 1974 году, проснулись знаменитыми. Они в течение многих десятилетий входили в золотую труппу театра. Этим спектаклем Марк Захаров открыл новую эпоху театральной жизни страны.

«Я любила Марка Анатольевича, Колю Караченцова, я любила всех, кто нас окружает. Я бежала на этот спектакль (спектакля „Тиль“ по пьесе Григория Горина — Прим.ред.), как на свидание с единственным и любимым. Как он репетировал! Как он называл, когда что-то у кого-то удавалось. Он говорил: „Мастер!“», — вспоминает Инна Чурикова.

Также актриса рассказала, что Марк Захаров воспитывал актеров, и призывал к тому, чтобы члены его труппы обращали внимание на живых людей, чтобы игра была живой и в то же время, романтичной. По словам Чуриковой, вместе со смертью Захарова, ушло то, что объединяло актеров.

«Ушло сердце нашего театра, то, что всех нас объединяло вокруг него. Он нас воспитывал, мы были вместе. Все наши девочки были влюблены в него. Не только дамы, мы все были в него влюблены. Он производил на нас какое-то сильное гипнотическое впечатление. Делал он спектакли фантастические», — отмечает народная артистка.

Инна Чурикова также говорит, что Марк Захаров волновал сердца своих коллег. Он был такой «единственный и неповторимый».

«Не знаю, как сложится дальше судьба нашего театра. Вообще, я думала, он одолеет и это. Он был очень мужественный человек. Но вот так получилось. Я сегодня узнала и это был такой удар. Я не знала, как это пережить», — поведала Инна Чурикова.

Также знаменитость, проработавшая с легендарным режиссером, который снял десятки самых известных российских фильмов, среди них «Обыкновенное чудо» и «Тот самый Мюнхгаузен». Они принесли Захарову славу как режиссеру кино. Кроме того, он заслужил высокую оценку в театральном искусстве благодаря таким спектаклям, как «Юнона и Авось», «Женитьба», «Пер Гюнт», «Вишневый сад», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», выразила соболезнования его дочери — народной артистке России Александре Захаровой.

«Очень сострадаю его дочери. Потому что, так как она его любила, и как она была ему верна и преданна, может быть не все дочери так относятся к своим отцам. И он ее очень любил. И я думаю, и наш театр был ему очень ценен», — заключила Инна Чурикова.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что прощание с легендой советского кино Марком Захаровым начнется в 10 утра во вторник, 1 октября, в театре «Ленком», в котором он был художественным руководителем. Похоронят знаменитого режиссера на Новодевичьем кладбище.