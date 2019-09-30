Цветы, свечи и записки: в Москве отдают дань памяти великому режиссеру Захарову

К «Ленкому» сегодня с самого утра москвичи несут цветы, свечи и записки со словами благодарности народному артисту Марку Захарову, который умер 28 сентября после продолжительной болезни. Поклонники его таланта останавливаются возле театра, ставшим родным для режиссера, чтобы вспомнить работы, прославившие Захарова на весь мир.

Уже известно, что церемония прощания с народным артистом состоится завтра. Его похоронят на Новодевичьем кладбище.

В самом «Ленкоме» не стали отменять спектакль «Королевские игры», над постановкой которого работал Марк Захаров. В зале — аншлаг. В память об ушедшей эпохе видеосюжет Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова.