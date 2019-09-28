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  4. Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова

, 13:59 36

Легендарный режиссер скончался утром в субботу, 28 сентября, в возрасте 85 лет.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Умер Марк Захаров 10

Глава государства Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования в связи с кончиной режиссера, руководителя театра «Ленком» Марка Захарова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«В ближайшее время президент направит телеграмму соболезнования его родным и близким», — сказал Песков.

Руководитель театра Ленком, легендарный советский и российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров ушел из жизни утром в субботу, 28 сентября, после продолжительной болезни. Уже известно, что похоронят мастера на Новодевичьем кладбище, дату и время объявят позже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, каким был великий творец Марк Захаров, снявший десятки любимых жителями России фильмов.

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Умер Марк Захаров 10
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