Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова

Глава государства Владимир Путин выразил глубочайшие соболезнования в связи с кончиной режиссера, руководителя театра «Ленком» Марка Захарова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«В ближайшее время президент направит телеграмму соболезнования его родным и близким» , — сказал Песков.

Руководитель театра Ленком, легендарный советский и российский режиссер, народный артист СССР Марк Захаров ушел из жизни утром в субботу, 28 сентября, после продолжительной болезни. Уже известно, что похоронят мастера на Новодевичьем кладбище, дату и время объявят позже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, каким был великий творец Марк Захаров, снявший десятки любимых жителями России фильмов.