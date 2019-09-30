Мосгорсуд приговорил актера Павла Устинова к одному году условно с испытательным сроком два года. Таким образом, судья заменил приговор артисту с 3,5 годами колонии. Также изменена категория преступления с тяжкой на средней тяжести.

«Приговор Тверского районного суда Москвы изменить, категорию совершенного преступления по части 2 статьи 318 УК РФ с тяжкой степени изменить на среднюю тяжесть, смягчить наказание до одного года условно», — огласил решение суд.

По данным 5-tv.ru, перед вынесением приговора Устинов заявил, что не хочет наказания для правоохранителей «за превышение полномочий» и надеется на справедливое решение суда по отношению к себе.

Актер был обвинен в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов на несанкционированной акции 3 августа в Москве. По данным следствия, Павел Устинов вывихнул плечо сотруднику правоохранительных органов во время задержания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о санкционированном митинге в Москве в воскресенье, 29 сентября.