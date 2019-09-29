В МВД назвали число участников санкционированного митинга в столице

Санкционированный митинг проходит в центре Москвы на проспекте Сахарова в воскресение, 29 сентября. В акции принимают участие порядка 20 тысяч человек, об этом сообщили в ГУ МВД по Москве.

«В согласованном властями Москвы митинге на Проспекте Академика Сахарова принимает участие около 20 тысяч человек. Сотрудники полиции и представители Росгвардии обеспечивают охрану общественного порядка и безопасность граждан », — утверждают в ведомстве.

Люди пришли выступить в поддержку задержанных участников несанкционированных акций в столице, которые прошли 27 июля и 3 августа, пишет РЕН ТВ. Тогда правоохранительными органами были возбуждены уголовные дела о применении насилия к сотрудникам полиции и массовых беспорядках. Некоторые участники несогласованных демонстраций приговорены к реальным срокам лишения свободы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что начались задержания «гуляющих» после согласованной акции в Москве.