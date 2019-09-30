Виктория Боня затмила режиссера Гюляру Мелики на ее свадьбе в Италии

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня побывала на свадьбе режиссера Гюляры Мелики. Торжество прошло 30 сентября в итальянском отеле с живописным видом на вулкан Этна.
«Самая романтичная страна в мире! Согласны или согласны?» — спросила модель подписчиков в Instagram под фото с бракосочетания.
На церемонию Боня явилась в роскошном пудровом платье от Dior с обнаженной спиной. Сияющий наряд подчеркнул стройную фигуру русской красавицы и отлично подошел к цвету ее волос. На групповых фото с невестой видно, что гостья затмила виновницу торжества, чем нарушила негласное правило любой свадьбы.
После торжественной части, когда целомудренная атмосфера таинства сменилась вечеринкой, Виктория облачилась в дерзкое мини и окончательно дала присутствующим понять, кто настоящая звезда вечера. Впрочем, на словах ведущая осталась преданной подругой невесты. На свадьбе и в социальной сети она адресовала новобрачным трогательные пожелания.
Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Виктории Бони заявила, что мама «некрасивая» без макияжа.