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  4. Виктория Боня затмила режиссера Гюляру Мелики на ее свадьбе в Италии

Виктория Боня затмила режиссера Гюляру Мелики на ее свадьбе в Италии

, 16:28 Фото 50

Российская модель нарушила негласное правило любого бракосочетания — не одеваться красивее невесты.

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Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня побывала на свадьбе режиссера Гюляры Мелики. Торжество прошло 30 сентября в итальянском отеле с живописным видом на вулкан Этна.

«Самая романтичная страна в мире! Согласны или согласны?» — спросила модель подписчиков в Instagram под фото с бракосочетания.

На церемонию Боня явилась в роскошном пудровом платье от Dior с обнаженной спиной. Сияющий наряд подчеркнул стройную фигуру русской красавицы и отлично подошел к цвету ее волос. На групповых фото с невестой видно, что гостья затмила виновницу торжества, чем нарушила негласное правило любой свадьбы.

После торжественной части, когда целомудренная атмосфера таинства сменилась вечеринкой, Виктория облачилась в дерзкое мини и окончательно дала присутствующим понять, кто настоящая звезда вечера. Впрочем, на словах ведущая осталась преданной подругой невесты. На свадьбе и в социальной сети она адресовала новобрачным трогательные пожелания.

«Когда встречаются два сердца, которые несут в себе взаимную любовь, это ничто иное как дар свыше! Я желаю вам сохранить сквозь века и даже тысячелетия ваш союз и в этой, и в последующих жизнях! Пусть Всевышний дарует вам плоды вашей любви в виде здоровых и счастливых детей! Пусть невзгоды обходят стороной вашу семью! Именно здесь, в Италии, вы обменялись кольцами в знак верности и преданности друг другу, и пусть это станет самым сильным символом того, что никто и ничто не сможет разлучить вашу семью!» — пожелала Боня в Instagram.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Виктории Бони заявила, что мама «некрасивая» без макияжа.

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