Можно ли носить носки с тапками? Лиза Галкина дала деликатный совет отцу

Звездная дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза, несмотря на шестилетний возраст, знает толк даже в домашнем дресс-коде. В своих «владениях» юная «принцесса» предпочитает хоть и удобный, но все же соответствующий ее «статусу» наряд.

Так, Лиза надела дизайнерский костюм, состоящий из шорт с прикрепленным сзади шлейфом. В таком очаровательном виде белокурый ребенок предстал перед отцом, который и выложил ролик в Instagram.

Любопытная девочка, как во всем известном стихотворении Владимира Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», поинтересовалась у отца, чем же он занимается.

Они обменялись несколькими фразами, и Максим спросил у дочки, можно ли носить тапки с носками и продемонстрировал этот кошмар любого дизайнера на своей ноге.

В ролике видно, что Лиза потрясена таким нарядом отца.

«Носки с тапками? Никогда не слышала о таком», — дипломатично заявляет девочка, после чего удаляется, поправляя свой шлейф.

Вскоре Лиза вернулась к отцу и авторитетно отметила, что тапки носить можно, деликатно опустив момент про носки.

Ранее Лиза Галкина показала свой портрет, нарисованный мамой.