Водитель без прав в Бурятии проломил школьнику череп и скрылся

В Бурятии мать сбитого машиной мальчика бьет в набат: виновник трагедии всячески пытается уйти от наказания, а сын находится на грани жизни и смерти, и на его спасение нужны деньги. Об этом женщина рассказала РЕН ТВ.

ЧП произошло 7 мая, когда в поселке Новый Уоян школьник возвращался домой, как неожиданно на огромной скорости его сбил автомобиль ВАЗ-2106. Сообщается, что у водителя не было прав.

В результате у ребенка диагностировали перелом основания черепа. По словам матери, он практически полностью парализован.

Мальчику нужна операция по реконструкции черепа, но имплантаты, растущие синхронно с костями, стоят около полумиллиона рублей.

Женщина возмущена, что уголовное дело было заведено лишь 30 мая. Позднее мужчина позвонил ей и предложил десять тысяч рублей за то, чтобы она забрала заявление из полиции.

Вместе с тем, в региональном МВД сообщили, что сбившему мальчика мужчине предъявлено обвинение. В ведомстве добавили, что уголовное дело в отношении подозреваемого было возбуждено «в сроки, не превышающие установленных законодательством».

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