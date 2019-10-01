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  4. Почему суд отказал больной раком женщине в выплате страховки по ипотеке

Почему суд отказал больной раком женщине в выплате страховки по ипотеке

, 4:46 Эфирная новость 84

По мнению страховщиков, женщина намеренно скрыла проблемы со здоровьем, а теперь хочет получить выплату в четыре миллиона рублей.

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Фото, видео: РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

В Петербурге суд встал на сторону страховой компании, которая отказывается платить компенсацию по ипотеке женщине - онкобольной на последней стадии. Так инвалид, к тому же мать-одиночка, может оказаться с детьми на улице.

Но страховщики считают, что ответчица умышленно скрыла от них информацию о своем серьезном заболевании. И у них есть основания для этого.

Судебная тяжба длится почти год и прошло еще одно заседание, которое завершилось не в пользу женщины.  Дело резонансное и совсем не простое, как кажется на первый взгляд.

Прийти в суд Татьяна не смогла, попала в больницу. Со слов адвоката, буквально два дня назад ее состояние вдруг резко ухудшилось.

Материал Сергея Лескова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что семья больной раком звезды КВН распродает имущество ради ее спасения.

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