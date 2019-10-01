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  4. «Идиллия!» Анжелика Ревва выложила романтичное фото с бородатым мужем

«Идиллия!» Анжелика Ревва выложила романтичное фото с бородатым мужем

, 7:55 Фото 248

Супруга шоумена предложила поклонникам придумать название для снимка, на котором запечатлена с мужем в воде на фоне горного пейзажа.

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Фото, видео: Instagram @angelikarevva

Супруга актера и шоумена Александра Реввы Анжелика поделилась с подписчиками в Instagram романтичной фотографией, сделанной на отдыхе. На снимке светская львица запечатлена в объятиях артиста. За спинами пары открывается потрясающий вид на горы и дикую природу.

В подписи к публикации знаменитость предложила фанатам придумать название для снимка и обозначила свои варианты.

«Горы… Море… Бородатый мужик или ваши варианты», — написала Анжелика Ревва.

Instagram @angelikarevva

Подписчики бурно отреагировали на пост теледивы и принялись шутить вслед за ней. Пользователей позабавило то, что супруга шоумена назвала мужа «бородатым мужиком» и не упустили возможности поиронизировать над этим.

«Офигительный мужик меня вывез в Геленджик!»

«Горы, море… и настоящий мачо! И пусть спасибо скажет, что в руках держит такую красавицу! Какая прелесть на снимке!»

«Еще чуть-чуть и бородатый мужик перестанет спать ночами, потому что маленькие детки спать не дают, большие сам не уснешь!»

«Когда бородатый мужик интереснее видов», — написали фолловеры.

Другие, в свою очередь, отметили, что снимок получился нежным и чувственным. По мнению подписчиков, отношения Анжелики и Артура очень гармоничны и могут послужить примером для других пар шоу-бизнеса.

«Этому мужику с бородой ты двух дочек подарила. И это не горы и не море, а взаимная любовь!»

«Семейная идиллия!»

«Красавцы!» — восхищались фанаты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Реввы напугала фанатов снимком на краю скалы.

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