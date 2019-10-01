  1. Пятый канал
  4. И автомобиль сдвинет, и тяжести поднимет: россиянка завоевала титул самой сильной женщины в мире

И автомобиль сдвинет, и тяжести поднимет: россиянка завоевала титул самой сильной женщины в мире

, 7:48 Эфирная новость 63

На состязаниях в Стамбуле жительница Курска сдвинула с места автомобиль весом в две с половиной тонны.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ВКонтакте / Юлия Савченко; 5-tv.ru

Невероятную силу воли продемонстрировала россиянка. Титул самой сильной женщины в мире завоевала 33-летняя спортсменка из Курска Юлия Савченко. На мировом турнире по силовому экстриму, который проходил в Стамбуле, ей не было равных — при весе в 70 килограммов она с легкостью двигает многотонные автомобили.

Всерьез тяжелой атлетикой Юлия Савченко занялась шесть лет назад. На зависть всем посетителям тренажерного зала, сразу проявив и физическую силу, и силу духа. Без какой-либо генетической предрасположенности к тяжелым тренировкам тела, взялась за дело с умом.

Перед самой привлекательной и обаятельной силачкой на планете не устоял и наш корреспондент Владимир Грицаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой по прыжкам в высоту.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.64
0.22 70.72
0.40
Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!

Последние новости

8:58
Брак Кита Харингтона из «Игры престолов» едва не закончился разводом из-за алкоголя
8:49
Мадуро назвал Россию одной из великих держав XXI века
8:41
Дочь Джигана показала боксерский удар и бросок через бедро на родственниках
8:33
Снимок со «спрятанным» леопардом вызвал ажиотаж в сети — фото
8:27
Кого коснутся изменения, вступившие в силу 1 октября — видео
8:19
Звезду «Бэтвумен» Руби Роуз едва не парализовало после трюков на съемках

Сейчас читают

Гороскоп на 1 октября: Близнецы, отложите плащ супергероя!
«Выход удался!» Ирина Пегова в пышном платье восхитила поклонников — фото
Какой праздник отмечается 1 октября и что нельзя делать в этот день?

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев