И автомобиль сдвинет, и тяжести поднимет: россиянка завоевала титул самой сильной женщины в мире

Невероятную силу воли продемонстрировала россиянка. Титул самой сильной женщины в мире завоевала 33-летняя спортсменка из Курска Юлия Савченко. На мировом турнире по силовому экстриму, который проходил в Стамбуле, ей не было равных — при весе в 70 килограммов она с легкостью двигает многотонные автомобили.

Всерьез тяжелой атлетикой Юлия Савченко занялась шесть лет назад. На зависть всем посетителям тренажерного зала, сразу проявив и физическую силу, и силу духа. Без какой-либо генетической предрасположенности к тяжелым тренировкам тела, взялась за дело с умом.

Перед самой привлекательной и обаятельной силачкой на планете не устоял и наш корреспондент Владимир Грицаев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой по прыжкам в высоту.