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На сокращение чиновников за три года потратят почти пять миллиардов рублей

, 13:22 Видео 25

Согласно подсчетам экспертов, увольнения могут коснуться 13 тысяч человек.

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Фото, видео: РИА Новости / Илья Питалев, /Екатерина Штукина, /Наталья Селиверстова, /Владимир Федоренко

На сокращение федеральных чиновников в ближайшие три года планируется потратить 4,8 миллиарда рублей, сообщают «Известия» со ссылкой на Минфин. Согласно подсчетам экспертов, в результате численность госслужащих может сократиться на 13 тысяч человек.

По мнению специалистов, изначально «попросят уйти» работающих пенсионеров и молодежь. Однако это лишь предположения. На данный момент известен только размер выплат увольняемым сотрудникам федеральных госорганов — 4,8 миллиарда рублей. То есть по 1,6 миллиарда рублей в год в течение трех лет.

Также в издании со ссылкой на Минфин отмечают, что ранее в ведомстве анонсировали масштабную реформу госуправления, предполагающую сокращение штата госслужащих. По словам первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко, численность центральных аппаратов федеральных органов исполнительной власти в 2020 году планируется уменьшить на 10%, территориальных органов — на 5%. Оптимизация должна позволить ежегодно экономить до 100 миллиардов рублей. Сейчас эти деньги уходят на повышение жалований чиновников.

Причина сокращений кроется в серьезном желании правительства превратить федеральные госорганы в конкурентноспособную среду, полагают эксперты.

«Раздутый штат чиновников — это уже национальная проблема, а не только вопрос высоких затрат на их содержание. Дело в том, что федеральные госорганы — неконкурентоспособны на рынке труда. Квалифицированные служащие в министерствах получают зарплату перекладывателей бумажек в крупных корпорациях», подчеркнул руководитель направления «Макроэкономика» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Дмитрий Белоусов.

При этом нельзя забывать, что оценка показателей эффективности некоторых работников ведомств зачастую не представляется возможной, добавил специалист РАНХиГС Владимир Климанов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о российских регионах с самыми богатыми чиновниками.

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