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В Москве началось прощание с Марком Захаровым — видео

, 10:39 Эфирная новость 7

В связи с церемонией прощания в столице до 14 часов перекрыто движение на участке Малой Дмитровки.

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Фото, видео: РИА Новости / Григоров Гавриил, 5-tv.ru

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В «Ленкоме» началась церемония прощания с Марком Захаровым. Слова признательности народному артисту за его вклад в искусство на большой сцене театра выскажут родные, друзья и поклонники таланта режиссера.

В два часа по московскому времени процессия отправится на Новодевичье кладбище. Марка Захарова похоронят рядом с могилами Станислава Говорухина, Олега Табакова и Леонида Броневого.

В связи с проведением церемонии прощания с художественным руководителем театра «Ленком» Марком Захаровым в Москве до 14 часов будет перекрыто движение по участку Малой Дмитровки.

Народный артист умер на 86-м году жизни после продолжительной болезни. В память о нем «Ленком» намерен попросить московские власти присвоить театру имя Марка Захарова. Кроме того, стало известно, кто может занять место художественного руководителя. По некоторым данным, им станет нынешний директор учреждения Марк Варшавер, который занимает эту должность уже 40 лет.

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