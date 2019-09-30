«Ленком» может возглавить Марк Варшавер

Новым художественным руководителем театра «Ленком» может стать его нынешний директор Марк Варшавер. Как передает Интерфакс, глава Ассоциации «Столичный цех деятелей культуры» Лев Ланцман, его сотрудники, а также труппа обратились в Департамент культуры Москвы и столичное правительство с просьбой «сделать „директорский“ театр во главе с Марком Варшавером».

« Я думаю, что в скором времени правительство решит этот вопрос, учтет мнение коллектива театра », — сказал Ланцман.

По его мнению, Варшавер сможет воссоздать творческий процесс и продолжит руководить театром «Ленком», что он и делает с 1979 года.

Художественный руководитель театра «Ленком» Марк Захаров скончался 28 сентября на 86-м году жизни после продолжительной болезни. 5-tv.ru рассказывал, как в Москве отдают дань памяти великому режиссеру, похороны которого состоятся во вторник, 1 октября.