Киркоров о детях: «Они не фанаты сцены. Слава тебе, господи»

Сын Филиппа Киркорова готовится стать футболистом. Почему Мартин не хочет идти по стопам знаменитого папы? Где отдыхают наследники короля отечественной эстрады? И какие важные события произошли в звездной семье этой осенью? Ответы — в программе «Светская хроника» на Пятом канале.

«Они не фанаты сцены сами, слава тебе, господи. У них другие интересы я вижу», — признается Киркоров.

Когда твой папа — король российской эстрады, кажется, выбор будущей профессии очевиден. Однако дети Филиппа Киркорова решили не продолжать музыкальную династию. К примеру, семилетний Мартин мечтает связать свою жизнь со спортом. Еще весной он всерьез увлекся футболом. И был зачислен в московский филиал академии испанской «Барселоны», где делал большие успехи. А теперь мальчик поступил в московскую школу ЦСКА.

Восьмилетняя Алла-Виктория явно готовится покорять мировые подиумы. Несмотря на юный возраст, у девочки уже имеется большой опыт в модельном бизнесе.

Но сейчас основная задача у детей Киркорова — радовать папу хорошими оценками. Алла-Виктория уже второй год учится в школе. А Мартин только пошел в первый класс. Перед знаменательным событием вся семья очень волновалась.

«Не спали, и он не спал. В шесть утра мы все проснулись, ну, я тоже беспокойно спал. Оделись и поехали в школу на линейку. Короче, я вспомнил и свой первый класс», — делится король отечественной эстрады.

На праздничной линейке папа Филипп так растрогался, что едва сдерживал слезы. Он уверен: у детей перед глазами — достойный пример для подражания.

«Они должны внутренний иметь стержень. Понимать, что папу подвести нельзя плохими оценками. У меня золотая медаль за школу. Меня не за что было ругать, потому что у меня была невероятная ответственность за моих родителей, которые постоянно гастролировали. Мне совершенно не хотелось, чтобы когда они возвращались, их вызывали на учительские и директорские собрания, и меня ругали. Мне хотелось проводить с ними время дома, поэтому я учился хорошо», — рассказывает певец о своем детстве.

Подтверждает слова Филиппа дедушка Аллы-Виктории и Мартина и папа короля эстрады Бедрос Киркоров.

«Мы никогда не заставляли учиться, он сам садился, готовился, ходил в школу. Сам поступил без одного звонка, я никогда ничего не делал», — признается он.

У Аллы-Виктории и Мартина лето выдалось насыщенное. Они побывали в Америке, где посетили знаменитый парк развлечений. Потом были Азербайджан, Турция, Франция, Монако. Закончились каникулы младших Киркоровых на Черноморском побережье в Сочи.

Дети постоянно сопровождают знаменитого отца в многочисленных поездках. И, по словам Филиппа, им это ничуть не надоедает.

«Когда я им говорю: „Поехали на гастроли?“ — радости до потолка. Им нравится путешествовать. Мне самому нравится путешествовать. Я за это очень люблю (свою работу —Прим. ред.). Если скажете мне: „Назовите первый пункт, за что вы любите свою профессию?“ За путешествия».

Обо всех трудностях жизни артиста Алла-Виктория и Мартин знают не понаслышке.

«Они видят, насколько это тяжело и какой это труд. Они должны понимать, что все в жизни достигается путем труда. Поэтому они ходят на все шоу, я постараюсь их водить на все представления», — подчеркивает певец.

Может быть, именно это повлияло на их нежелание становится артистами? Дедушка Бедрос не теряет надежды однажды увидеть внуков на сцене.

«Лучше бы, конечно, продолжили династию нашу. Но все судьба покажет», — уверен он.

Возможно, Алла-Виктория и Мартин передумают и все же захотят пойти по стопам знаменитого отца? Ведь без хорошей песни и красивого концертного наряда Филипп Киркоров точно не оставит своих наследников.

«Кем станут, тем станут. Главное, чтобы люди хорошие были», — констатирует певец.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Филипп Киркоров видит секрет своего успеха в совмещении семейной и звездной составляющих.