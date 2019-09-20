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Астролог назвала дату развода Собчак и Богомолова

, 20:55 Видео 158

По мнению предсказательницы, знаменитости не встретят вместе старость как минимум потому, что ведущая не привыкла прислушиваться к чужому мнению.

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Фото, видео: ТАСС / Буланов Дмитрий; 5-tv.ru

Тема:
Свадьба Собчак и Богомолова 62

Известная российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов сыграли свадьбу еще 13 сентября, однако до сих пор не умолкают слухи о возможном будущем звездных супругов. Перспективы отношений знаменитостей в интервью ФАН оценила эксперт по китайской астрологии Татьяна Чодрон. По мнению предсказательницы, влюбленных ждет разрыв, и разлучит их отнюдь не смерть, как было указано на катафалке, на которой пара подъехала к ЗАГСу, а отсутствие взаимопонимания.

По мнению прорицательницы, Собчак любит доминировать, причем не только в деловом общении, но и в личном. Она редко считается с чужим мнением, поэтому не сможет построить гармоничные отношения со своим новоиспеченным супругом.

По словам Чодрон, звезда влюбилась в режиссера и сыграла с ним свадьбу как раз в тот период, когда ее агрессия сменилась на желание завести семью. Однако в 2024 году теледива вернется в свое прежнее состояние, а, следовательно, поставит точку в отношениях с избранником, убеждена астролог.

Спровоцировать пару на развод могут также связи на стороне, считает предсказательница. Не исключено, что Собчак влюбится в нового кавалера, а Богомолов найдет музу в лице другой дамы.

К слову, Чодрон — не первая, кто предрекает знаменитостям развод. Ранее Павсекакий Богданов в интервью 5-tv.ru рассказал, что свадьба, состоявшаяся в пятницу, 13-е, наложит негативный отпечаток на будущее звездных супругов.

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Свадьба Собчак и Богомолова 62
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