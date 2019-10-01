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  4. В Москве простились с Марком Захаровым

В Москве простились с Марком Захаровым

, 16:45 Эфирная новость 360

Народного артиста похоронили на Новодевичьем кладбище.

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Фото, видео: ТАСС/Григоров Гавриил, 5-tv.ru

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В Москве простились с Марком Захаровым. Народный артист умер на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичье кладбище, рядом с могилами Станислава Говорухина, Олега Табакова и Леонида Броневого.

Слова признательности величайшему режиссеру за большой вклад в искусство пришли сказать родные, друзья и поклонники его таланта.

Поток людей. Нескончаемый, черный. Еще вот-вот и напора, кажется, не выдержат никакие рамки. Все идут проститься. С главным творцом, совершившим для каждого совсем необыкновенное чудо. Из-за церемонии даже пришлось перекрыть всю улицу перед «Ленкомом».

О том, как провожали любимого артиста в видеосюжете Анны Воропай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Марка Захарова разрыдалась у гроба на похоронах отца.

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