В Москве простились с Марком Захаровым. Народный артист умер на 86-м году жизни после продолжительной болезни. Его похоронили на Новодевичье кладбище, рядом с могилами Станислава Говорухина, Олега Табакова и Леонида Броневого.

Слова признательности величайшему режиссеру за большой вклад в искусство пришли сказать родные, друзья и поклонники его таланта.

Поток людей. Нескончаемый, черный. Еще вот-вот и напора, кажется, не выдержат никакие рамки. Все идут проститься. С главным творцом, совершившим для каждого совсем необыкновенное чудо. Из-за церемонии даже пришлось перекрыть всю улицу перед «Ленкомом».

О том, как провожали любимого артиста в видеосюжете Анны Воропай.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Марка Захарова разрыдалась у гроба на похоронах отца.