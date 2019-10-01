Дочь Марка Захарова разрыдалась у гроба на похоронах отца

В московском «Ленкоме» во вторник, 1 октября, проходит церемония прощания с культовым режиссером Марком Захаровым. Единственная дочь артиста Александра впала в истерику и разрыдалась прямо над гробом любимого отца.

Наследницу Марка Захарова специально усадили подальше от людских глаз, чтобы папарацци не смогли сделать снимков страдающей от утраты женщины.

В зале прощания играет музыкальная композиция из кинокартины режиссера «Дом, который построил Свифт». Церемония началась с задержкой из-за большого количества людей, желающих отдать последнюю дань легендарному режиссеру. По плану, в 14:00 по московскому времени гроб с телом Марка Захарова должны переместить для захоронения на Новодевичье кладбище.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Москве началось прощание с Марком Захаровым.