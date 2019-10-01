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  4. «Дяди-Степины штаны»: Лена Перминова показала фанатам новый образ — фото

«Дяди-Степины штаны»: Лена Перминова показала фанатам новый образ — фото

, 18:29 113

Модель поделилась с подписчиками новым снимком, на котором позирует на французском балконе.

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Фото, видео: Instagram @lenaperminova

Российская модель Лена Перминова на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором позирует в новом образе. 33-летняя знаменитость стоит на балконе в топе и стильных брюках с широкими штанинами цвета хаки.

«Французский балкон», — коротко озаглавила пост Лена Перминова.

Instagram @lenaperminova

Фанаты уроженки Новосибирской области были поражены ее новым «луком». Брюки модели впечатлили подписчиков в особенности.

«Дяди-Степины штаны, так вот как вы выглядите»

«Ужасные штаны»

«Супер фигура, вы очень в хорошей форме»

«„Лук“ — просто взрыв»

«Мега-красивая», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Перминова снялась обнаженной в компании подруги. Мать троих детей опубликовала видео с пляжа, на котором позирует в одних трусах.

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