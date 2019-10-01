Российская модель Лена Перминова на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором позирует в новом образе. 33-летняя знаменитость стоит на балконе в топе и стильных брюках с широкими штанинами цвета хаки.

«Французский балкон», — коротко озаглавила пост Лена Перминова.

Instagram @lenaperminova

Фанаты уроженки Новосибирской области были поражены ее новым «луком». Брюки модели впечатлили подписчиков в особенности.

«Дяди-Степины штаны, так вот как вы выглядите»

«Ужасные штаны»

«Супер фигура, вы очень в хорошей форме»

«„Лук“ — просто взрыв»

«Мега-красивая», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что модель Перминова снялась обнаженной в компании подруги. Мать троих детей опубликовала видео с пляжа, на котором позирует в одних трусах.