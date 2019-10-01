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  4. Заместителя генерального директора «Аэрофлота» допрашивают в СКР по делу о мошенничестве

Заместителя генерального директора «Аэрофлота» допрашивают в СКР по делу о мошенничестве

, 19:02 76

В кабинете топ-менеджера Владимира Александрова следователи провели выемку документов.

Фото: ТАСС/ Григорьев Максим

Заместителя генерального директора авиакомпании «Аэрофлот» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова доставили в Следственный комитет по делу о мошенничестве. Об этом 5-tv.ru сообщил собственный источник.

Известно, что ранее в кабинете топ-менеджера сотрудники СКР и ФСБ провели выемку документов.

По предварительной информации, расследование связано с нарушениями правил при проведении тендеров на оказание услуг в 2016–2017 годах, в частности уводили деньги в аффилированные компании.

Источник добавил, что по результатам допроса будет принято решение о процессуальном статусе Владимира Александрова.

Редакция 5-tv.ru обратилась по данному факту с официальным запросом о предоставлении комментариев в ФСБ, СКР и «Аэрофлот». Официальная информация пока не получена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по делу фальшивых медцентров проводятся обыски в Петербурге.

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